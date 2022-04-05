Kayseri'nin çıkaracağı milletvekili sayısı belli oldu

Erken seçim olur mu tartışmaları rafa kalkmışken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), son nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını açıkladı. Buna göre nüfusu çok az artan Kayseri’nin vekil sayısı 10’da sabit kaldı.

Hangi şehir kaç milletvekili çıkartacak merak ediliyordu. YSK, hangi ilden kaç milletvekilinin çıkacağını Resmi Gazete'de yayımlandı. “Kayseri’den kaç vekil çıkacak?” sorusu da cevabını buldu.

YSK tarafından yayımlanan vekil sayılarına göre; 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, Bursa 2 ve İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. Ayrıca İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak. Kayseri’nin vekil sayısı ise değişmedi. Nüfusuna göre Kayseri, önceki seçimde olduğu gibi 10 milletvekili çıkarmaya devam edecek. Bu sayıyla Kayseri, Manisa’yla birlikte en fazla vekil çıkaran 13’üncü şehir oldu.

KAYSERİ’DEKİ PARTİLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Cumhurbaşkanlığı 2019 seçimlerine göre Kayseri’den 10 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitti. Vekillerin partilere dağılımı ise şu şekilde: AK Parti 6, MHP 2, İYİ Parti 1 ve CHP 1

Yarın seçim olsa, illerin çıkaracağı yeni vekil sayıları ise şöyle:

Adana : 15

Adıyaman : 5

Afyonkarahisar : 6

Ağrı : 4

Amasya : 3

Ankara : 36

Antalya : 17

Artvin : 2

Aydın : 8

Balıkesir : 9

Bilecik : 2

Bingöl : 3

Bitlis : 3

Bolu : 3

Burdur : 3

Bursa : 20

Çanakkale : 4

Çankırı : 2

Çorum : 4

Denizli : 7

Diyarbakır : 12

Edirne : 4

Elazığ : 5

Erzincan : 2

Eskişehir : 6

Erzurum : 6

Gaziantep : 14

Giresun : 4

Gümüşhane : 2

Hakkari : 3

Hatay : 11

Isparta : 4

Mersin : 13

İstanbul : 98

İzmir : 28

Kars : 3

Kastamonu : 3

Kayseri : 10

Kırklareli : 3

Kırşehir : 2

Kocaeli : 13

Konya : 15

Kütahya : 5

Malatya : 6

Manisa : 10

Kahramanmaraş : 8

Mardin : 6

Muğla : 7

Muş : 3

Nevşehir : 3

Niğde : 3

Ordu : 6

Rize : 3

Sakarya : 7

Samsun : 9

Siirt : 3

Sinop : 2

Sivas : 5

Tekirdağ : 8

Trabzon : 6

Tokat : 5

Tunceli : 2

Şanlıurfa : 14

Uşak : 3

Van : 8

Yozgat : 4

Zonguldak : 5

Aksaray : 4

Bayburt : 2

Karaman : 3

Kırıkkale : 3

Batman : 5

Şırnak : 4

Bartın : 2

Ardahan : 2

Iğdır : 2

Yalova : 3

Karabük : 3

Kilis: 2

Osmaniye : 4

Düzce : 3

TOPLAM : 600 MİLLETVEKİLİ