Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İncesu ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 olay aydınlatıldı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 16.12.2021 17:11
Kayseri JASAT'tan suça geçit yok
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İncesu ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 olay aydınlatıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İncesu ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 olay aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İncesu ve Yahyalı ilçelerine bağlı mahallelerde çeşitli tarihlerde 17 adet evden hırsızlık, 6 adet bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, 2 adet iş yerinden hırsızlık ve 2 adet haberleşme enerji ve nakil kablosu hırsızlığı, 3 adet kişilere ait mala zarar verme, 1 adet diğer hırsızlık ve 1 adet kasten yangın çıkarma olayı olmak üzere toplam 32 olay meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı, İncesu, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olayların şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu, olayın şüphelilerinin A.K., M.K., M.Ç. ve M.A. oldukları tespit edildi. Şüpheliler; düzenlenen operasyonla Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 32 adet çeşitli suçlardan hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yangın çıkarma olayı aydınlatıldı. Yakalanan şüphelilerden A.K. ve M.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek

Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Pancar avans fiyatı 720 tl/ton

Pancar avans fiyatı 720 tl/ton

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

DAHA FAZLA
Hızlı tren müjdesini verdi

Hızlı tren müjdesini verdi

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'

Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'