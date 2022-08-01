Kayseri itfaiyesi Temmuz'da 912 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Temmuz ayında 912 olaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Temmuz ayında toplam 912 olaya müdahale etti. 17 istasyon, 295 personel ve 55 araç ile kentte hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı, 446’sı yangın, 3 su baskını, 92 trafik kazası ve 371 kurtarma olayına katıldı.

Ekiplerce ayrıca; 895 kişiye eğitim verilirken 63 denetim gerçekleştirildi.