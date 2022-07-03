Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri 17 noktada, 55 araç ve 295 personel ile en kısa sürede vatandaşların yardımına konuşuyor. 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 farklı vakaya müdahale eden ekipler, en zor zamanlarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, müdahale edilen 3 bin 48 vakanın bin 91 tanesinin yangın, bin 525 tanesinin kurtarma, 267 tanesinin sıkışmalı trafik kazası ve 165’inin ise su baskını olduğunu dile getirdi. Başkan Mustafa Kızılkan,“İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, 295 personel, 55 itfaiye aracı ile toplam 17 noktada Kayseri halkına hizmet vermeye çalışıyoruz. Ortak çağrı merkezimiz, 112 Çağrı Merkezine gelen ihbarlar doğrultusunda adresleri net olarak verilen her noktaya acil durum ekipleri olarak anında ulaşmaya gayret gösteriyoruz. 2022 yılının ilk 6 ayını değerlendirdiğimizde Kayseri’de toplam 3 bin 48 vakaya itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini görüyoruz. Bunları kendi içerisinde ayırdığımızda toplam bin 91 yangın olayı, bin 525 kurtarma olayı, 267 sıkışmalı trafik kazasına ekiplerimizin müdahale ettiğini görüyoruz. Kayseri meydana gelen su baskınları miktarı ise itfaiye olarak müdahale ettiğimiz 165 olay var” ifadelerini kullandı.

Kayseri’den sel bölgesi olan Bartın’a 3 araç ve 11 personelle destekte bulunulduğunu söyleyen Kızılkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkanlar doğrultusunda Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ekiplerimiz Bartın’a yönlendirilmiş olup, toplam 11 personel ve 3 araç bölgede çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz gittikleri saatten kısa bir süre sonra 2 yaşlı insanın tahliyesini gerçekleştirirken, toplam olarak 10 kişilik vatandaşımızın tahliye operasyonunu gerçekleştirdiler. Özellikle Ortak Çağrı Merkezi’nin 112 olmasıyla birlikte 112’yi aradıklarında kendilerinden çağrı karşılayıcılar tarafından bilgi almak suretiyle polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine yönlendirme yapılıyor. Kendileri durumlarını anlattıklarında onlara uygun olan Acil Durum Ekibi olay yerine sevk ediliyor. Böyle bir organizasyon var. Bu anlamda bütün halkımıza çağrı merkezinin 112 ihbar numarasını yeniden hatırlatmak isteriz” diye konuştu.