Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti.

PAYLAŞ
  • 03.07.2022 13:04
  • Güncelleme: 03.07.2022 15:08
Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri 17 noktada, 55 araç ve 295 personel ile en kısa sürede vatandaşların yardımına konuşuyor. 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 farklı vakaya müdahale eden ekipler, en zor zamanlarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, müdahale edilen 3 bin 48 vakanın bin 91 tanesinin yangın, bin 525 tanesinin kurtarma, 267 tanesinin sıkışmalı trafik kazası ve 165’inin ise su baskını olduğunu dile getirdi. Başkan Mustafa Kızılkan,“İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, 295 personel, 55 itfaiye aracı ile toplam 17 noktada Kayseri halkına hizmet vermeye çalışıyoruz. Ortak çağrı merkezimiz, 112 Çağrı Merkezine gelen ihbarlar doğrultusunda adresleri net olarak verilen her noktaya acil durum ekipleri olarak anında ulaşmaya gayret gösteriyoruz. 2022 yılının ilk 6 ayını değerlendirdiğimizde Kayseri’de toplam 3 bin 48 vakaya itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini görüyoruz. Bunları kendi içerisinde ayırdığımızda toplam bin 91 yangın olayı, bin 525 kurtarma olayı, 267 sıkışmalı trafik kazasına ekiplerimizin müdahale ettiğini görüyoruz. Kayseri meydana gelen su baskınları miktarı ise itfaiye olarak müdahale ettiğimiz 165 olay var” ifadelerini kullandı.

Kayseri’den sel bölgesi olan Bartın’a 3 araç ve 11 personelle destekte bulunulduğunu söyleyen Kızılkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkanlar doğrultusunda Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ekiplerimiz Bartın’a yönlendirilmiş olup, toplam 11 personel ve 3 araç bölgede çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz gittikleri saatten kısa bir süre sonra 2 yaşlı insanın tahliyesini gerçekleştirirken, toplam olarak 10 kişilik vatandaşımızın tahliye operasyonunu gerçekleştirdiler. Özellikle Ortak Çağrı Merkezi’nin 112 olmasıyla birlikte 112’yi aradıklarında kendilerinden çağrı karşılayıcılar tarafından bilgi almak suretiyle polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine yönlendirme yapılıyor. Kendileri durumlarını anlattıklarında onlara uygun olan Acil Durum Ekibi olay yerine sevk ediliyor. Böyle bir organizasyon var. Bu anlamda bütün halkımıza çağrı merkezinin 112 ihbar numarasını yeniden hatırlatmak isteriz” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi

Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi

Başkan Büyükkılıç, özel öğrencilerin karnelerini dağıttı

Başkan Büyükkılıç, özel öğrencilerin karnelerini dağıttı

Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı

Hacı Cemil Caddesine modern görünüm

Hacı Cemil Caddesine modern görünüm

Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz

Kayserispor maçları, kadınlara ücretsiz

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Direksiyon eğitmeni Yıldırım: 'Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur'

Direksiyon eğitmeni Yıldırım: “Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur”

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

DAHA FAZLA
Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor

Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor