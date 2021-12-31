Kayseri İHH'dan yürek ısıtan faaliyetler

2021 yılının son kardeşlik sofrasında Kayserili ve Kayseride bulunan yabancı uyruklu mülteci yetim çocuklar ile bir araya gelen Kayseri İHH Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mazıcıoğlu şunları söyledi ;

"Kış mevsiminin en uzun ve en soğuk günlerini yaşıyoruz. Aynı zamanda bir yılı daha geride bırakırken yeni bir yıla girmenin de hemen arifesindeyiz. Bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan güzel bir haslet var, o da kardeşlik... Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği olarak her kış mevsiminde olduğu gibi bu kışın da şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize herhangi bir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada bir araya gelmemize sebep olan "Kardeşlik Sofrası" çalışması ile 2021 yılının kış aylarında Kayserimizde yaşayan 500 yetim yavrumuzla bağışçılarımızın desteği ile sofralarda buluştuk. Yine yeni yuva kuran çiftlerimiz düğün merasimlerinde yavrularımızı misafir ediyorlar.Hayat meşgalesinin ağır yükünü omuzlarında çok küçük yaşlarda hisseden bu yavrularımızı nebze de olsa mutlu etmeye çalışıyoruz."

Kayseri İHH olarak Kayseri'de yetim, dul, engelli, hasta ya da bakacak kimsesi kalmamış ihtiyaç sahiplerine öncelik vererek yardım çalışmaları yürütmekte olduğunu söyleyen Mazıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti ;

"Bu hemşerilerimizin durum tespitleri yapıldıktan sonra kira desteğinden yakacak yardımlarına, kırtasiye yardımlarından dönemsel giyim yardımlarına kadar pek çok başlık altında yardım çalışmaları yürütmekteyiz. Ayni ve nakdi yardımların yanı sıra bu ailelerimize sağlık ve tedavi hizmetleri, psikolojik destek çalışmaları, eğitim ve kültürel programlar alanında da çalışmalar yapmaktayız. "Mazlumun dili, dini ve ırkı olmaz" ilkesi ışığında "iyilik, her zaman, her yerde" sloganımız ile bu çalışmalarımızı yürütmekteyiz."

Kayseri İHH'nın bu çalışmalarını yıl boyunca sürekli devam edeceğimi söyleyen Mazıcıoğlu sözlerine şu şekilde son verdi ;

"Bütün bu yaptığımız çalışmalar aslında güzel şehrimiz Kayserimizin ve hemşerilerimizin hayırseverliğinin bir göstergesidir diyebiliriz. Yapılan bütün bu güzel işlerde en büyük destekçimiz her zaman olduğu gibi yine Kayserimizin güzel insanlarıdır. Her daim mazluma, mağdura kucak açan hemşerilerimizin gayretleri ile bu güzel çalışmalarımızı sürekli devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Sözlerime son verirken bu gibi etkinliklerin yapılmasında büyük pay sahibi olan hayırsever bağışçılarımıza, gönüllülerimize hem Kayseri İHH adına hem de Kayserimiz adına teşekkür ediyorum. Gücümüz belki bütün kötülükleri yok etmeye yetmeye bilir ama iyilikleri çoğaltmak için çabalayabiliriz."