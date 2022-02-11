Kayseri Havaalanı 1 ayda 132 bin yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

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  • 11.02.2022 15:15
  • Güncelleme: 11.02.2022 15:29
Kayseri Havaalanı 1 ayda 132 bin yolcuya hizmet verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2022 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre; Kayseri Havalimanı’nda Ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 103 bin 520, dış hat yolcu trafiği 29 bin 397 oldu. Böylece Ocak ayında toplam 132 bin 917 yolcuya hizmet verildi. Ocak ayında ayrıca, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 780, dış hatlarda 237 olmak üzere toplamda bin 17’ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda bin 557 ton oldu.

İHA

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