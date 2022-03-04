Kayseri hafta sonu hava durumu
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde, hafta sonu parçalı bulutlu ve karla karışık yağmurlu olacak. Önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te ise Pazar günü kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları da düşüyor.
- 04.03.2022 11:34
- Güncelleme: 04.03.2022 11:34
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5-6 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Tahminlere göre, pazar günü Kayseri merkezde kar yağışı bekleniyor. Hafta sonunda sıcaklık değerleri ise en yüksek 7, en düşük eksi 9 derece olması bekleniyor. Kentte, Pazartesi gününden itibaren ise yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor, ancak sıcaklıklar yükselişe geçecek.
5-6 Mart 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkez ve Erciyes’te hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini ise şu şekilde:
5 Mart Cumartesi:
Hava durumu: Parçalı bulutlu
Gece sıcaklığı: - 9 derece
Gündüz sıcaklığı: 5 derece
6 Mart Pazar:
Hava durumu: Karla karışık yağmurlu
Gece sıcaklığı: -6 derece
Gündüz sıcaklığı: 7 derece