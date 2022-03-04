Kayseri hafta sonu hava durumu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5-6 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Tahminlere göre, pazar günü Kayseri merkezde kar yağışı bekleniyor. Hafta sonunda sıcaklık değerleri ise en yüksek 7, en düşük eksi 9 derece olması bekleniyor. Kentte, Pazartesi gününden itibaren ise yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor, ancak sıcaklıklar yükselişe geçecek.

5-6 Mart 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkez ve Erciyes’te hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini ise şu şekilde:

5 Mart Cumartesi:

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Gece sıcaklığı: - 9 derece

Gündüz sıcaklığı: 5 derece

6 Mart Pazar:

Hava durumu: Karla karışık yağmurlu

Gece sıcaklığı: -6 derece

Gündüz sıcaklığı: 7 derece