Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde seçim heyecanı

26 Mart 2020 tarihinde yapılan Gazeteciler Cemiyeti seçimlerinde mevcut başkan Veli Altınkaya güven tazelemişti. Genel kurul öncesinde koronavirüse yakalanan Altınkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. KGC yönetimi kendi arasında toplanarak Metin Kösedağ’ı başkan seçti. Aradan geçen 1 yılı aşkın süre sonrası cemiyet olağan genel kurul kararı aldı. Yarın (30 Mayıs 2022 Pazartesi) yapılacak genel kurulda mevcut başkan Metin Kösedağ ile Gazeteci Recep Bulut başkanlık için aday oldu.

Genel Kurul, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14:00’de başlayacak. Yarın yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurul, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantısını gerçekleştirecek.

METİN KÖSEDAĞ KİMDİR?

Mesleğe 1993 Yılında Kayseri Anadolu Haber Gazetesi’de başladı. 1999 yılına kadar aynı gazetede çalıştı. 2000-2004 yılları arasında Kayseri Star Haber Gazetesi’nde, 2004-2006 yılları arasında Kayseri Maç Gazetesi’nde çalıştı. 2006 yılında Kayseri Anadolu Haber Gazetesi’ni devraldı ve 2020 yılında 5 ortaklı şirket olarak faaliyetlerini sürdüren Kayseri Anadolu Haber Gazetesi’nde hem ortak hem de genel yayın yönetmenliğini sürdürmektedir. 2014-2018 yılları arasında iki dönem Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını yaptı. 2021 yılında Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya’nın vefatının ardından Başkanlığa seçilen Metin Kösedağ halen bu görevini sürdürmektedir. Kösedağ evli ve 4 erkek çocuk babası olup, basın kartı sahibidir.

RECEP BULUT KİMDİR?

1962 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi Panlı Köyünde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Kayseri’de okudu. Eğitimini sürdürürken gazetecilik mesleğiyle tanıştı. Eğitimi 12 Eylül 1980 öncesi başlayan sağ-sol çatışmaları nedeniyle yarım bırakmak zorunda kaldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte yurtdışına gitti. Dört yıla yakın İsviçre’de kaldı. Daha sonra tekrar ülkesine döndü. Gazetecilik mesleğine devam etti. Yerel gazetelerin yanı sıra Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gibi gazetelerde çalıştı. Yurtdışından döndükten sonra memleketi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak başladığında Türkiye’de ilk kez “KBTV” adı altında profesyonel teknik donanımlı bir yerel televizyon kurdu. İktidar değişikliğiyle belediyeden ayrıldıktan sonra bir grup arkadaşıyla birlikte “KAYTV” adı altında bir televizyon, radyo ve gazeteden oluşan bir yayın grubu kurdu. İki dönem Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Yaptığı yorum ve yazdığı yazılardan dolayı onlarca kez yargılandı ve halen yargılanıyor da! 12 Eylül 1980 öncesi Kayseri, Nevşehir ve Adana’da işlenen siyasi cinayetleri anlatan “İnfaz Çetesi” adlı yayımlanmış bir kitabı var. Kayseri’de gazetecilik mesleğini sürdürüyor.