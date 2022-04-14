Kayseri Emniyetspor, Antalya'dan şampiyonla döndü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde, Kayseri Emniyetspor Kulübü Antalya'da düzenlenen Taekwondo Gençler Final Yarışmaları'na katıldı.

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  • 14.04.2022 08:43
  • Güncelleme: 14.04.2022 09:12
Kayseri Emniyetspor, Antalya'dan şampiyonla döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde, Kayseri Emniyetspor Kulübü Antalya’da düzenlenen Taekwondo Gençler Final Yarışmaları’na katıldı.

Kayseri Emniyetspor Kulübü, 01-04 Nisan 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Taekwondo Gençler Final Yarışmaları’na 5 sporcu ve 2 antrenör ile katıldı. Yarışmaların sonunda 1 sporcu birincilik derecesi ile altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Taekwondo Gençler Final Yarışmalarında Türkiye Şampiyonu olan sporcuya madalyası takdim edildi.

İHA

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