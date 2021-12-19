Kayseri Devlet Hastanesi '4. Acil Tıp Günleri Oryantasyon Eğitimi' tamamlandı

Bu yıl 4.’sü düzenlenen “Acil Tıp Günleri Oryantasyon Eğitimi” Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen acil tıp hekimlerinin katılımı ile Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç’ın yanı sıra Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekani Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kutay Taşdemir, Kayseri Tabip Odası Başkani Doç. Dr. İlhan Şahin, sağlık idarecileri, doktorlar ve sağlık personeli katıldı.

Konuşmasında meslektaşlarına seslenen Başkan Büyükkılıç, bir doktor yaklaşımıyla şehri geleceğe taşıyacak çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Kayserimizi sahiplenebilir bir konum ve duruma getirebilmek için bir doktor yaklaşımı ile bu şehre sahip çıkıp geleceğe taşıyacak şekildeki ekibimiz ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Amacımız şehrimizin bilimsel, kültürel ve zenginlikler yönüyle her alanda olumlu olarak anılmasını sağlamaktır. Biz sağlık için varız, biz insanlar ve hizmet için varız. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızla ilgili her türlü çalışma ve düzenlemeyi yaptık. Bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sürekli eğitimin hekimliğin vazgeçilmez unsurlardan biri olduğuna vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Benli ise, "Günümüzde ilk yardım ve acil müdahale konusunda eğitim almak ve bu bilgileri güncellemek büyük önem taşımakta. Bu bağlamda düzenlenen bu özel eğitim katılımcılara faydalı bilgiler kazandıracaktır. Gelenek haline gelen bu eğitimlerin devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından başlayan eğitim programda, kırmızı alan hastalarına yaklaşım, hasta yönetimi, yoğun bakım yatış kriterleri, yeni nesil sokak ilaçları, acilde güncellemeler ve özel acil durumları gibi birçok farklı konuda oturum gerçekleştirildi.