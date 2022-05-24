Kayseri'deki Eypio konseri iptal edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit haberlerinin ardından, 26 Mayıs gecesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konserin iptal edildiğini duyurdu.

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  • 24.05.2022 17:25
  • Güncelleme: 24.05.2022 20:39
Kayseri'deki Eypio konseri iptal edildi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit haberlerinin ardından, 26 Mayıs gecesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek konserin iptal edildiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışma sonrası 4 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit haberleri tüm Türkiye’ye yasa boğarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce kamuoyuna duyurduğu Cumhuriyet Meydanı’nda 26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Eypio konserinin iptal edildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar çerçevesinde, canlarını vatan uğrunda feda eden kahraman şehitlere saygı ilkesi doğrultusunda 26 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da düzenlenecek konser iptal edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehit ailelerinin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirterek, “Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim askerlerimizi hain saldırılardan korusun inşallah” dedi.

İHA

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