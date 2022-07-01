Kayseri'de yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor

Kayseri ve ilçelerinde hafta sonu plan yapanlar hava raporunu merak ediyor. Tahminlere göre Kayseri merkezde Cumartesi ve Pazar günleri yağışsız ve güneşli bir hava olması bekleniyor. 

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  • 01.07.2022 19:01
  • Güncelleme: 01.07.2022 19:01
Kayseri'de yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerinde 2-3 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Kent merkezinde Cumartesi ve Pazar günü güneşli bir hava olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise yükselmeye devam edecek. Hafta sonu en düşük sıcaklığın 11, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olması tahmin ediliyor. Tahminlere göre bu hafta sonu ve takip eden günlerde yağış beklenmiyor.

2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Kayseri merkezde hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini şu şekilde:
2 Temmuz Cumartesi:
Hava durumu: Az Bulutlu
Gece sıcaklığı: 13 derece
Gündüz sıcaklığı: 27 derece

3 Temmuz Pazar:
Hava durumu: Açık
Gece sıcaklığı: 11 derece
Gündüz sıcaklığı: 27 derece.

1ha

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