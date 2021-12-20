Kayseri'de yaban hayatına destek

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına bir nebze de olsa yardım etmek amacıyla yemleme çalışması yapıldı.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 17:33
Kayseri'de yaban hayatına destek
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına bir nebze de olsa yardım etmek amacıyla yemleme çalışması yapıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına bir nebze de olsa yardım etmek amacıyla yemleme çalışması yapıldı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin muhtelif yerlerinde yapılan yemleme çalışmaları kapsamında doğaya kuşlar için yem bırakılırken Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda ise yaban keçileri için yaklaşık 1 ton balya yem bırakıldı. Devam eden olumsuz hava koşullarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün, yaban hayatını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

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