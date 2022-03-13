Kayseri’de vaka sayısında hızlı düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Türkiye geneli vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı aşağı yönlü seyrediyor.

Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 739,22 olan vaka sayısı bu hafta 459,23 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki düşüş 279,99 farkı oldu.