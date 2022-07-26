Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 şüpheliye işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişiye işlem yapıldı.

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  • 26.07.2022 17:22
  • Güncelleme: 26.07.2022 18:01
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 şüpheliye işlem yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli teknik takipli dosya çerçevesinde operasyon düzenlediği Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli şahsa ’uyuşturucu madde kullanmak’, 4 şüpheli şahsa ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 10 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet çalıntı motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendiren 10 bin 205 TL ve 20 euro ele geçirildi.

Operasyonda ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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