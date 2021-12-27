Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır yaralı

Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilden savrulan sürücü feci şekilde hayatını kaybederken, kazayı görüp yardıma koşan başka bir şahıs ise, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 11:56
Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır yaralı
Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilden savrulan sürücü feci şekilde hayatını kaybederken, kazayı görüp yardıma koşan başka bir şahıs ise, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilden savrulan sürücü feci şekilde hayatını kaybederken, kazayı görüp yardıma koşan başka bir şahıs ise, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Nihat Ö. (63) yönetimindeki 38 GU 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza anında otomobilden savrulan Nihat Ö., olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Bu sırada kazayı görerek yardıma koşan M.D.’ye ise İ.Ö. yönetimindeki 06 CIC 360 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaların meydana gelen yolda geniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan M.D. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen ilk kazada hayatını kaybeden Nihat Ö.’nün cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazalara karışan otomobiller ise çekici ile kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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