Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 02:10
Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 FF 472, 35 KGM 36 ve 38 AS 583 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 38 FF 472 plakalı otomobil takla atarken, kazada otomobillerde bulunan E.C., D.K., H.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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