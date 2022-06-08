Kayseri’de şok denetimler: Bin 250 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne ve Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler hırsızlıkla mücadele kapsamında gece saat 24:00’dan sabah saat 08:00’e kadar çek çekçilere yönelik denetlemeler gerçekleştirdi. Yapılan denetlemelerde bin 250 kişi sorgulandı. Toplam 195 otonun sorgusu yapılırken, 33 kağıt toplayıcı ile 25 çek çek ve el arabası denetlendi. Ayrıca 116 kamu kurum ve kuruluşu, 65 metruk bina, 106 bağevi ve 46 ticari oto kontrol edildi.

Denetim ve kontrollerde 2 aranan kişi yakalandı, 2 hacizli oto tespit edildi ve 1 yoklama kaçağı kişi hakkında işlem yapıldı.