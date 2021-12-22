Kayseri'de öldüren içki operasyonu: 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 ton 68 kilo etil alkol ele geçirildi.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 17:06
Kayseri'de öldüren içki operasyonu: 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 ton 68 kilo etil alkol ele geçirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 ton 68 kilo etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiye bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocasinan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda S.T. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise bin 34 şişede toplam 2 ton 68 kilogram etil alkol ve 172 içki aroma kiti ile bir miktar satışa hazır vaziyette sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

iha

Kayseri Gündem
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