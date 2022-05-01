Kayseri’de ‘nöbetçi fırın’ uygulaması yok

İsteyen her fırın çalışmaya devam edebiliyor. Ancak bu bayramda maliyetlerin yüksek olması nedeniyle çoğu fırının kapalı olacağı belirtildi.

Bayramda vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için bazı şehirlerde nöbetçi fırın uygulaması yapılıyor. Kayseri’de ise fırını açmak ya da kapalı tutmak fırıncı esnafına bağlı. İsteyen esnaf bayram günlerinde de üretim yaparken, isteyenler ise kapatıyor. Bu nedenle vatandaşlar, bayramda tüketeceği ekmeği arife gününden itibaren almaya çalışıyor.

Fırıncı esnafı da, nöbetçi fırın uygulaması olmayacağı için arife günü daha fazla üretim yapıyor. Bugün 4 katı fazla ekmek yaptıklarını belirten bir fırıncı, bayram günlerinde kapalı olacaklarını belirterek bayramda katlanan işçi maliyetleri ve diğer giderler nedeniyle zarar ettiklerini, bu sebeple birçok fırıncının da kapalı olacağını dile getirdi.