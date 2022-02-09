Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde icra memurları ile beraber kulübün lokaline icraya giden kulüp başkanı, işletmecinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

PAYLAŞ
  • 09.02.2022 17:52
  • Güncelleme: 09.02.2022 18:26
Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde icra memurları ile beraber kulübün lokaline icraya giden kulüp başkanı, işletmecinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı. Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk’e saldırdı. Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Ataş'tan asgari ücret çağrısı

Milletvekili Ataş'tan asgari ücret çağrısı

İyilik treni yardım elimizdir

İyilik treni yardım elimizdir

Uyuşturucu tacirleri jandarma operasyonu ile yakalandı

Uyuşturucu tacirleri jandarma operasyonu ile yakalandı

Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

ERÜ İİBF, Türkiye'deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

ERÜ İİBF, Türkiye'deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

Tır böyle devrildi

Tır böyle devrildi

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

DAHA FAZLA
3.Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi hazırlıkları başladı

3.Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi hazırlıkları başladı

Bünyan'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Bünyan'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Talaslılardan şeffaf odaya tam not

Talaslılardan şeffaf odaya tam not

Kayseri'de dolandırıcılık yapan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Kayseri'de dolandırıcılık yapan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi

Melikgazi Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi