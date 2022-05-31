Kayseri’de ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi’ açıldı

Selçuklu Uygarlığı Müzesi içerisinde gerçekleştirilen ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi’ açılışına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Sultan Alaeddin Keykubat’ın vefatının 785. yıldönümü dolayısıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

‘İYİ Kİ BİR SELÇUKLU ŞEHRİYİZ’

Kayseri’nin milattan önce 4 bin, milattan sonra 2 bin yıl olmak üzere 6 bin yıllık geçmişi olan, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bir ecdadımızın eserinin içerisinde bulunuyoruz. İyi ki bir Selçuklu şehriyiz, geçmişlerimize rahmet okuyoruz. Selçukluyuz, Osmanlıyız, Cumhuriyetiz. İlelebet yaşaması için de dua ederiz. Böyle bir Selçuklu şehrinde yaşamak herkese nasip olmaz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, eğitim ve öğretime daha çok destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkesine, vatanına sevdalı, bizi geleceğe taşıyacak gençlerin eğitimli ve donanımlı olarak vatanına hizmet etmesi temennilerinde bulunan Büyükkılıç “Diyorum ki eğitim, öğretim odaklı Anadolu’daki Selçuklu şehirleri olan Konya’mızı, Kayseri’mizi, Sivas’ımızı, Niğde gibi şehirlerimizi destekleyin. Bu kültürle bezenmiş, Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin, Ahi Evran gibi değerlerin kültürleri ile bezenmiş nesiller yetişsin. Böyle anlamlı bir çalışmada bulunmak, hem Alaeddin Keykubat’ı rahmetle anmak hem de iğneyle kuyu kazar gibi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak adına yaptıkları çalışmalardan dolayı Ali hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. O eserleri burada görmek de sizlerin hakkı, görünce tarihimizi daha bilinçli olarak sahiplenme duygusu oluşmuş olacak.Kayseri genelinde 6 yerde kazı çalışması yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, “Kültür Bakanlığımıza bizlere her zaman işbirliğinde yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız yerin altındaki bu kazanımlarımızı, zenginliklerimizi yerin üstündekiler ile buluşturmaktır” dedi.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen bilim adamlarının kazılarda çıkan eserleri incelediğini, Kayseri’nin doğa tarihi ve jeomorfolojik açıdan önemli zenginlik olduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Kültepe Kaniş Karum kazıları, Kızılırmak’ın kenarında ve Koramaz Vadisi bölgesinde 7,5 milyon yıl önceki döneme ait olduğu ifade edilen fosil kazıları, Selçuklu eseri Kızıl Köşk kazıları, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin olduğu bölgede yeni çıkan Selçuklu dönemi eseri kazıları ve Gaziantep’te, Hatay’da da bulunan İncesu ilçesi Örenşehir bölgesinde çıkan mozaikler ile ilgili çalışmalar devam ediyor ” şeklinde konuştu.

‘TOPRAĞIN İÇERİSİNDE ELLERİMİZLE ÇIKARDIĞIMIZ ESERLER’

Kazının başlangıç serüvenine değinen Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş da özellikle 2015 yılından itibaren yaptıkları çalışmalarda çok önemli verilerle karşılaştıklarını belirterek, “Anadolu Selçuklu döneminin en önemli saraylarından biri olan Kayseri’deki Keykubadiye Sarayı arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bize her zaman destek olan, bütün ihtiyaçlarımızı gideren, Kayseri Büyükşehir Belediyesi son olarak kazı evi tahsis etti. Bize böyle bir imkân tanındı ve biz kazıda çıkan bütün verileri o imkân çerçevesinde bilgisayar ortamına aktardık. Onun dışında kazı çalışma ofisi gibi bir mekânı da bize kazandırdılar. Toprağın içerisinden ellerimizle çıkardığımız eserlerin depo yerine böyle bir alanda sergileniyor olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Bizim her zaman yanımızda olan bize büyük destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Şeker, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ecdada yakışır şekilde onların eserlerine sahip çıkılması ve bugünkü nesille de buluşturulması gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteklerinin çok güzel olduğunu ve onlara katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Keykubadiye Sarayı Buluntularının kalıcı olarak sergileneceği serginin açılışı yapılarak, sırlı, sırsız ve sıraltı teknikleri ile yapılan figürlü seramik eserlerin yer aldığı sergi ilgiyle incelendi.