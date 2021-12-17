Kayseri'de ilaç yapımında kullanılan kurutulmuş aktar ürünleri ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ilaç yapımında kullanılan kurutulmuş aktar ürünleri ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 17:18
Kayseri'de ilaç yapımında kullanılan kurutulmuş aktar ürünleri ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ilaç yapımında kullanılan kurutulmuş aktar ürünleri ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ilaç yapımında kullanılan kurutulmuş aktar ürünleri ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’na muhalefet ettiği tespit edilen Y.A.’nın Melikgazi ilçesinde bulunan evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, toplamda 23 adet ilaç yapımında kullanılan kurutulmuş aktar ürünleri, 28 adet cam şişe içerisinde ilaç yapımında kullanılan tıbbi aktar ürünleri, 144 adet cam şişe içerisinde içeriği belli olmayan tıbbi malzeme, 23 adet cam şişe içerisinde bitkisel sıvı karışımı madde, 8 adet plastik kutu içerisinde tedavi amaçlı kullanılan jel madde, 355 adet ilaç saklama boş cam şişesi, 38 adet ilaç saklamada kullanılan boş rimel kutusu, 14 adet cam şişe içinde tıbbi karışım, 78 adet hacamat kupası,10 adet hacamat için kullanılan vakum tabancası, 1 adet plastik su kabı içerisinde canlı 2 adet sülük, 4 adet beyaz renkli iş önlüğü, 4 adet kutusu içerisinde jilet,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet fişek, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A.’nın işlemleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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