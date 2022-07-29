Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1)
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonla otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından araçlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi yanarak can verdi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
- 29.07.2022 15:44
- Güncelleme: 29.07.2022 17:19
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kamyonla otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından araçlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi yanarak can verdi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
İHA
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