Kayseri'de ev yangını 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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  • Güncelleme: 28.12.2021 09:20
Kayseri'de ev yangını 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katındaki dairede meydana gelen olayda, elektrik prizinden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan baba N.G. bina sakinleri tarafından kurtarılırken, içerde kalan Umut Can G.’yi (4) kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada Umut Can G.’nin cansız bedeni saklandığı kanepenin yanında bulundu. Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Talihsiz çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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