Kayseri'de dehşete düşüren cinayette yeni detaylar

Kayseri'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu cinayetinde ortaya çıkan yeni detaylar tüyleri diken diken etti. Talihsiz kadının Afyonkarahisar'da cinayete kurban gittikten sonra cansız bedeninin valiz ile Kayseri'ye getirildiği ortaya çıktı.

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  • 01.07.2022 14:23
  • Güncelleme: 01.07.2022 16:21
Kayseri'de dehşete düşüren cinayette yeni detaylar
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Kayseri’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu cinayetinde ortaya çıkan yeni detaylar tüyleri diken diken etti. Talihsiz kadının Afyonkarahisar’da cinayete kurban gittikten sonra cansız bedeninin valiz ile Kayseri’ye getirildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu’nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.’yi gözaltına aldı. Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu’yu öldürdüğünü ve İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

60 polis alanı didik didik aradı

İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Cansız bedenini valizle Kayseri’ye getirmiş

Öte yandan, dehşete düşüren cinayette yeni detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı Yakup K.’nın Sevil Kutlu ile Afyonkarahisar’da buluştuktan sonra cinayeti işlediği, ardından da Kutlu’nun cenazesini valize koyarak Afyonkarahisar’dan Kayseri’ye getirdiği öğrenildi.

3 kişi tutuklanmıştı

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Yakup K. ile birlikte babası A.K. ve eşi R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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İHA

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