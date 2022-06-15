Kayseri'de dehşete düşüren cinayette şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü

Kayseri'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğü, ardından da gömdüğü yerden çıkarıp hayvanların yemesi için vadiye attığı iddia edilen şahıs sağlık kontrolüne götürüldü.

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  • 15.06.2022 17:15
  • Güncelleme: 15.06.2022 18:50
Kayseri'de dehşete düşüren cinayette şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü
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Kayseri’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu’yu öldürüp gömdüğü, ardından da gömdüğü yerden çıkarıp hayvanların yemesi için vadiye attığı iddia edilen şahıs sağlık kontrolüne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu’nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.’yi gözaltına aldı. Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu’yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti. İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis, vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltında bulunan şüpheli Yakup K. da, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürüldü.

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İHA

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