Kayseri'de avukata bıçaklı saldırı

Kayseri'de arabuluculuk ofisinde Avukat Savaş Ünlü'ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. 

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  • 12.08.2022 21:56
  • Güncelleme: 12.08.2022 21:56
Kayseri'de avukata bıçaklı saldırı

Olay, saat 16.30 sularında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi mevkinde bulunan iş yerinde yaşandı.
Görüşme sırasında arabuluculuk yapan Avukat Savaş Ünlü ile E.K. arasında tartışma çıkan tartışma bıçaklı kavga ile son buldu. E.K., Avukat Savaş Ünlü’yü kolundan yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Savaş Ünlü, hastaneye kaldırıldı. 
Polis, olay yerinden kaçan E.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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