Kayseri'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 32 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 32 kişi yakalandı.

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  • 12.05.2022 14:14
  • Güncelleme: 12.05.2022 18:22
Kayseri'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 32 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 32 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 aylık teknik takipli dosya çerçevesinde çalışma başlatıldı. Ekipler dosya çerçevesinde kentin farklı noktalarında 8 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 32 kişi yakalanırken, ikametlerde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 26’sına ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, 6 kişi de ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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İHA

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