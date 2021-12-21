Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede kapanan 74 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

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  • Güncelleme: 21.12.2021 11:06
Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede kapanan 74 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede kapanan 74 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Develi ilçesinde 10, Sarız’da 24, Pınarbaşı’da 23 ve Yahyalı’da 17 mahalle yolu olmak üzere toplam 74 mahalle yolunu 592 kilometrelik yol ağında yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açtı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadele etmeye devam ederken, kar nedeniyle kapalı mahalle yolu bırakmadı. Ekiplerin mahalle yollarında genişletme ve mahalle içi temizleme çalışmaları devam ediyor.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 128 araç ve 291 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor.

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İhlas Haber Ajansı

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