Kayseri'de 60 ekiple eş zamanlı hırsız operasyonu: 22 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 12 farklı adrese özel harekat ve çevik kuvvetin de katılımıyla operasyon düzenlendi. 60 ekip ve 125 personelin katıldığı operasyonda 14 hırsızlık olayının şüphelileri ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 13:16
Kayseri'de 60 ekiple eş zamanlı hırsız operasyonu: 22 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 12 farklı adrese; özel harekat ve çevik kuvvetin de katılımıyla operasyon düzenlendi. 60 ekip ve 125 personelin katıldığı operasyonda 14 hırsızlık olayının şüphelileri ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 12 farklı adrese; özel harekat ve çevik kuvvetin de katılımıyla operasyon düzenlendi. 60 ekip ve 125 personelin katıldığı operasyonda 14 hırsızlık olayının şüphelileri ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde son zamanlarda meydana gelen ikametlerin kapı kilitlerini kırmak suretiyle ziynet eşyası ve para çalınması olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımı ile operasyon düzenlendi. 12 farklı adreste 60 ekip ve 125 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda hırsızlık şüphelilerinden Y.Ş. (17), S.F. (19), P.S. (17), G.E. (34), Y.Ç. (15), L.K. (29), S.T. (29), M.Ç. (17), Z.G. (19), H.G. (14), F.B. (15), R.G. (17), R.T. (24), Y.K. (25), U.T. (35), E.P. (63), İ.B. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan E.U., E.A., H.B., M.E. ve E.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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İHA

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