Kayseri'de 5 araçlı zincirleme kaza

Kayseri'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

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  • 05.08.2022 18:29
  • Güncelleme: 05.08.2022 18:48
Kayseri'de 5 araçlı zincirleme kaza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 AGC 610, 38 GU 188, 38 AFZ 755, 38 AH 185 ve bir polis aracı kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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