Kayseri'de 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 495 litre şarap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yaklaşan yılbaşı nedeniyle il genelinde kaçak alkol üretimi ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışma sonucunda; Develi ilçesinde İ.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada; 50 litrelik bidonlar içerisinde 9 adet el yapımı şarap, 5 litrelik bidonlar içerisinde 9 adet el yapımı şarap olmak üzere toplamda 495 litre şarap ve şarap üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ç. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.