Kayseri'de 4 artçı deprem

Kayseri’nin Sarıoğlan İlçesi’nde 18 Ocak Salı günü saat 02:28’de yerin 1,4 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Korkutan depremin ardından ise birçok artçı deprem oluşmuştu. Bugün de Sarıoğlan’a bağlı Palas Mahallesi’nde 4 tane artçı deprem meydana geldi.

Artçı deprem saat, derinlik ve büyüklüklüleri şu şekilde:

“Saat: 00:52 Derinlik: 8.3 Büyüklük: 1.8

Saat: 01:04 Derinlik: 5.0 Büyüklük: 2.9

Saat: 05:49 Derinlik: 3.9 Büyüklük: 2.7

Saat: 00:52 Derinlik: 5.0 Büyüklük: 2.3”

