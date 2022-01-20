Kayseri'de 4 artçı deprem
Kayseri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Sarıoğlan'da 4 tane artçı deprem meydana geldi.
- 20.01.2022 10:57
- Güncelleme: 20.01.2022 10:57
Kayseri’nin Sarıoğlan İlçesi’nde 18 Ocak Salı günü saat 02:28’de yerin 1,4 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Korkutan depremin ardından ise birçok artçı deprem oluşmuştu. Bugün de Sarıoğlan’a bağlı Palas Mahallesi’nde 4 tane artçı deprem meydana geldi.
Artçı deprem saat, derinlik ve büyüklüklüleri şu şekilde:
“Saat: 00:52 Derinlik: 8.3 Büyüklük: 1.8
Saat: 01:04 Derinlik: 5.0 Büyüklük: 2.9
Saat: 05:49 Derinlik: 3.9 Büyüklük: 2.7
Saat: 00:52 Derinlik: 5.0 Büyüklük: 2.3”
BGC
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN