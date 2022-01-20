Kayseri'de 4 artçı deprem

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Sarıoğlan'da 4 tane artçı deprem meydana geldi.

PAYLAŞ
  • 20.01.2022 10:57
  • Güncelleme: 20.01.2022 10:57
Kayseri'de 4 artçı deprem

Kayseri’nin Sarıoğlan İlçesi’nde 18 Ocak Salı günü saat 02:28’de yerin 1,4 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Korkutan depremin ardından ise birçok artçı deprem oluşmuştu.  Bugün de Sarıoğlan’a bağlı Palas Mahallesi’nde 4 tane artçı deprem meydana geldi.  
Artçı deprem saat, derinlik ve büyüklüklüleri şu şekilde:
  “Saat: 00:52    Derinlik: 8.3   Büyüklük: 1.8
   Saat: 01:04    Derinlik: 5.0 Büyüklük: 2.9
   Saat: 05:49    Derinlik: 3.9   Büyüklük: 2.7
   Saat: 00:52    Derinlik: 5.0 Büyüklük: 2.3”
 

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Akkışla'da gece boyunca karla mücadeleye devam

Akkışla'da gece boyunca karla mücadeleye devam

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Büyük bir takım ve aile olduk'

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Büyük bir takım ve aile olduk'

Türkiye'nin ilk ve tek kitap şifahanesi

Türkiye’nin ilk ve tek kitap şifahanesi

İlçe okullarında 1 gün eğitim arası

İlçe okullarında 1 gün eğitim arası

Berna Gözbaşı: Hedefimiz 10 takım arasında yer almak

Berna Gözbaşı: Hedefimiz 10 takım arasında yer almak

Kayseri'de kamyonete uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de kamyonete uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem

Kocasinan'dan kış mevsimi boyunca sokak ve yaban hayvanları için 13 ton yem

İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci

İç Anadolu'daki muhtarların 'maaş' sevinci

DAHA FAZLA
Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan üniversite rektörlerine ziyaret

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Kayseri'de 495 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 495 mahalle yolu ulaşıma açıldı