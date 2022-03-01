Kayseri'de 3 şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin kentte yürüttüğü çeşitli faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, Kayseri'de 3 farklı yerden toplamda 15 bin TL değerinde Türk Telekom kablosu çalan A.Y.(43), kasten yaralama suçundan aranan E.B.(24), 30 farklı dosyadan Hatay, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Mersin, Manisa, Eskişehir, Batman, Kayseri, Tekirdağ, Antalya, Konya Aydın, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray illeri ve ilçeleri olmak üzere toplam 22 ayrı ilden toplam 29 dolandırıcılık suçundan ve 1 basit yaralama suçundan aranan F.A.A.(25) yakalandı. Yakalanan şahıslardan A.Y. tutuklanırken 2 şüpheli adli makamlara teslim edildi.