Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında işlem yapılan 668 şahıstan 464'ü tutuklandı, 211 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • Güncelleme: 28.12.2021 10:25
Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında işlem yapılan 668 şahıstan 464'ü tutuklandı, 211 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında işlem yapılan 668 şahıstan 464’ü tutuklandı, 211 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı birbirinden başarılı operasyonlara imza attı. Yıl içerisinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 668 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan 464’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda ise 29 kilo 800 gram metamfetamin, 11 kilo 200 gram bonzai, 150 kilo kubar esrar, 4 kilo toz esrar ve 16 kilo eroin olmak üzere toplamda 211 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, bin 520 adet uyuşturucu hap bulundu.

Ayrıca, 130 adet hassas terazi, 55 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız tüfek ile bin 180 adet fişeğe de el konuldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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