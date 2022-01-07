Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde midibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PAYLAŞ
  • 07.01.2022 12:27
  • Güncelleme: 07.01.2022 13:46
Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde midibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kayak yapmak için Erciyes Dağı’na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Orhun S.’nin kullandığı 38 AET 942 plakalı midibüs; Hacılar ilçesine bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Hilal Sıkar olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Kürşad Samed Özçine de, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü ile beraber 19 öğrenci ise kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı midibüs kazası, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

https://www.milliyet.com.tr/milliyet-tv/kayseride-2-ogrencinin-oldugu-feci-kazanin-goruntusu-ortaya-cikti-video-6676405

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Geçen ay 369 alkollü sürücünün ehliyetine el kondu

Geçen ay 369 alkollü sürücünün ehliyetine el kondu

Yumurta satışlarında pazar ve markette fiyat farkı var

Yumurta satışlarında pazar ve markette fiyat farkı var

YRP Başkanı Narin: 'Memura verilen maaş artışı, enflasyon karşısında kayboldu'

YRP Başkanı Narin: “Memura verilen maaş artışı, enflasyon karşısında kayboldu”

Meclis Üyesi Yücel, engellilerin sorunlarını dinledi

Meclis Üyesi Yücel, engellilerin sorunlarını dinledi

Serbest Bölge yeni yatırımları çekmeye devam edecek

Serbest Bölge yeni yatırımları çekmeye devam edecek

İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek

İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri İş Dünyası Bir Araya Geldi

Kayseri İş Dünyası Bir Araya Geldi

Eşinin ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı

Eşinin ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç: 'Hizmetten hizmete koşuyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Hizmetten hizmete koşuyoruz'

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

TYB Kayseri Şubesi'nden Özgöncü'ye ziyaret

TYB Kayseri Şubesi'nden Özgöncü'ye ziyaret

Kocasinan'da profesyonel aşçılar yetişiyor

Kocasinan'da profesyonel aşçılar yetişiyor

2022'nin ilk antika pazarı

2022’nin ilk antika pazarı