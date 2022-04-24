Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Yahyalı’da bulunan Aladağlar mevkiinde baharın gelmesiyle bölgeye özgü “Çağşır” mantarı toplanmaya başlandı. Bölge halkı tarafından toplanan mantarlar sosyal medyada paylaşılıyor ve izleyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mantar toplamaya çıkan Hilmi Keskinkılıç, bulduğu dev mantarı sosyal medyada paylaştı. Ağırlığı neredeyse 3 kilogram olan dev mantarı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bölge halkının mantar arayışı devam ederken, topladıkları mantarları da sosyal medyada paylaşmaya devam ediyorlar.

Toprağın altında ve yağmur suyuyla yetişen mantarlar, sonrasında toprak üstüne çıkarak büyümeyüm sürdürüyor. Yüksek ve dağlık kesimlerde yaz aylarında da görülen mantarlar, nisan ayından haziran sonlarına kadar yetişiyor.