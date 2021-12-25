Kayseri'de 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

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  • Güncelleme: 25.12.2021 18:17
Kayseri'de 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ş.V.’nin doğu illerinden kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, Malatya yolu uygulama noktasında aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik arama köpeğinin de katıldığı aramada, 2 Kilo 200 Gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ş.V. ile beraber yanında bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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