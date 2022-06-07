Kayseri'de 14 bin 995 araca para cezası uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Mayıs ayı faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda 14 bin 995 araca idari para cezası uygulandı.

PAYLAŞ
  • 07.06.2022 16:33
  • Güncelleme: 07.06.2022 16:57
Kayseri'de 14 bin 995 araca para cezası uygulandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından Mayıs ayı faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda 14 bin 995 araca idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mayıs ayı içerisinde yapılan uygulamalarda 36 bin 925 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksikliği bulunan 14 bin 995 araca idari para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 247 sürücünün de sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Ayrıca 500 araç eksikliklerinden dolayı trafikten men edilirken, meydana gelen 519 trafik kazasında 1 kişi öldü, 334 kişi yaralandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı

Ev fareleri önce kameraya sonra polise yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması

İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

Aranan şahıs bazanın altından çıktı

Aranan şahıs bazanın altından çıktı

Talas'ta Haziran ayı meclisi

Talas'ta Haziran ayı meclisi

OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

OSTİM Teknopark'tan Erciyes Teknopark'a ziyaret

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi ikinci kez açıldı

Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi ikinci kez açıldı

Esnaf Sanat Müzesi Açıldı

Esnaf Sanat Müzesi Açıldı

DAHA FAZLA
Uyuşturucu taciri 38 kişi tutuklandı

Uyuşturucu taciri 38 kişi tutuklandı

Özel öğrencilerin yaptığı oyuncaklar 3 ülkeye ihraç edilecek

Özel öğrencilerin yaptığı oyuncaklar 3 ülkeye ihraç edilecek

Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi

Kayseri'de fuhuş yapılan 9 ev mühürlendi

Kayseri'de 14 bin 995 araca para cezası uygulandı

Kayseri'de 14 bin 995 araca para cezası uygulandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Asgari ücret açıklaması