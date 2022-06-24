Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Fuarı' kapılarını açıyor

Sun Fuarcılık tarafından 25 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı,' En organik ürünleri en uygun fiyata vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz' dedi.

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  • 24.06.2022 11:24
  • Güncelleme: 24.06.2022 15:29
Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Fuarı' kapılarını açıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sun Fuarcılık tarafından 25 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı,” En organik ürünleri en uygun fiyata vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz” dedi.

25 Haziran tarihinden Dünya Ticaret Merkezi’nde başlayacak Yöresel Ürünler Fuarı, 3 Temmuz tarihine kadar misafirlerini ağırlayacak. Kayseri ve birçok ilden 100’e yakın firma, yöresel gıda ürünlerinin dışında kıyafet, aksesuar, konfeksiyon ve sanatsal ürünlerini Kayserili vatandaşlara uygun fiyata sunacak. El sanatları, hediyelik eşya gibi bazı ürünlerin de fuarda yer alacağını ancak daha çok yöresel ürünlerin stantlarının olacağını söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı , “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanında 25 Haziran-3 Temmuz tarihleri arası Yöresel Ürünler Günleri kapılarını Kayserili ziyaretçilerimize açacak. Kayseri ve dışardan 100 civarında firma Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde Cumartesi günü sabah saat 10.00’dan itibaren 3 Temmuz akşam saat 22.00’a kadar hizmet verecek. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’na bekliyoruz. El sanatları, hediyelik eşya gibi bazı ürünler var ama ağırlıkta tabi ki yöresel ürünler stantlarımız var. Yine Trabzon’dan, Edirne’den, Kars’tan, Erzurum’dan, İzmir ve Uşak’tan birçok firmamız fuarımıza katılıyor” ifadelerini kullandı.

En kaliteli ve en organik ürünleri en uygun fiyata vatandaşlarla buluşturmak istediklerini dile getiren Saçmacı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz burada en doğal ürünleri, en organik ürünleri en uygun fiyata vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Burada kesinlikle margarin satılmaz veya ona benzer alt kademe ürünlerin satılması kesinlikle yasaktır. Biz en kaliteli ürünü en uygun ve en ucuz şekilde vatandaşlarımıza sunmaya özen gösteriyoruz. Kayserili hemşerilerimiz Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’ndaki fuarımıza her zaman ilgi alaka gösteriyorlar. Yine sevgili hemşerilerimizi fuar alanımıza bekliyoruz.”

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İHA

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