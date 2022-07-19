Kayseri'de 'YKS' sevinci

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde edilen başarıya ilişkin, 'Kayseri, eğitim şehri olduğunu yavaş yavaş göstermeye başladı' dedi.

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  • 19.07.2022 12:20
  • Güncelleme: 19.07.2022 12:44
Kayseri'de 'YKS' sevinci
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İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) elde edilen başarıya ilişkin, “Kayseri, eğitim şehri olduğunu yavaş yavaş göstermeye başladı” dedi.

Açıklanan YKS sonuçlarına göre Bahadır Selim Bakla AYT sayısal puan birincisi, Yusuf Erdoğan AYT sözel puan birincisi, Yusuf Selim Torun ise AYT eşit ağırlık Türkiye 2.’si oldu. Açıklanan sonucu değerlendiren İl Milli Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Dün sabah itibariyle herkesin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Kayseri’miz 2 tane Türkiye birincisi, 1 tane de Türkiye ikincisi çıkardı. Sadece bununla değil, diğer öğrencilerimize de baktığımız zaman birçok öğrencimizin AYT’de ful yaptığını gördük. Bu Kayseri’miz için gurur kaynağıdır. Komple bir başarının olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Teltik, “Sayısal alanda birini olan öğrencimiz Bahadır Selim Bakla, sözel alanda birinci olan öğrencimiz Yusuf Erdoğan’dır. AYT 2.’si ise Yavuz Selim Torun olmuştur. Kendilerini, ailelerini ve idarecilerini tebrik ediyorum. Özverili bir çalışma sonucunda bu başarıyı yakaladılar. Kayseri’mize bu sevinci yaşattılar. Ne kadar gurur duysak azdır. 15 gün önce LGS’yi konuşuyorduk. 5 tane şampiyonumuz vardı. Bugün de YKS şampiyonlarımızı konuşuyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Kayseri eğitim şehri olduğunu yavaş yavaş göstermeye başladı” diye konuştu.

İHA

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