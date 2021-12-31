Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi' Programı düzenlendi

Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' programı ilgi gördü.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 31.12.2021 21:41
Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi' Programı düzenlendi
Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' programı ilgi gördü.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ‘Mekke’nin Fethi’ programı ilgi gördü.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, AGD Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü, "Mekke’nin fethi programını bu yılda icra etmekteyiz. Mekke’nin fethi yılbaşı gecesinde gerçekleşti. Mekke’nin fethi bir işgal değildir. Mekke’nin fethini genç nesile aktarabilmek için bugün burada bu programı icra ediyoruz. Bunun genç nesle tekrardan yol gösterici olmasını istiyoruz. Fetih bir işgal değildir. Irak’ta ki, Suriye’de ki bombaların nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Orada demokrasi getireceğiz diyerek demokrasi yerine bombalar yağdırdılar. Ondan dolayı da biz fetihte hiçbir canlının kanı akmadığı göstermek ve fethi canlı tutmak için bu programı düzenledik” ifadelerini kullandı. Programların 81 ilde icra edildiğini söyleyen Aydınözü, “Biz bugün il ve ilçe temsilciliklerimizde Kayseri ve Develimizde de bu programı Kayseri bazında icra ediyoruz. 81 İl ve 600 noktada da programımız icra edilmektedir. Programımız, Kayseri’deki bütün halka açık bir programdır” diye konuştu.

Programda, Ezgi Sanatçıları Bünyamin Fındıkçı ve Ali Kara da sahne aldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'

'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

DAHA FAZLA
Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü

İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü