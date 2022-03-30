Kayseri'de 'hipnozla işkence' davasında 3 avukata gözaltı

Kayseri'de 2009 yılında 3 astsubaya hipnozla işkence edilerek ifadelerinin alındığı iddiası ile açılan 'Hipnozla işkence' davası çerçevesinde Kayseri'de 3 avukat gözaltına alındı.

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  • 30.03.2022 09:23
  • Güncelleme: 30.03.2022 11:05
Kayseri'de 'hipnozla işkence' davasında 3 avukata gözaltı
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Kayseri’de 2009 yılında 3 astsubaya hipnozla işkence edilerek ifadelerinin alındığı iddiası ile açılan ’Hipnozla işkence’ davası çerçevesinde Kayseri’de 3 avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu çerçevesindeki soruşturmaları devam ediyor. Kamuoyunda ’hipnoz davası’ dolarak bilinen konuyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde de sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon da 3 avukat gözaltına alındı. Emniyet mahrem yapılanmasında olduğu değerlendirilen 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hipnozla işkence davası nedir?

Ahmet Zeki Üçok, 2009’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde Kayseri’de ’Fetullah Gülen Grubu’ diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini ’Ergenekon’ örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı. Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012’de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmış, Üçok’un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suç Üçok’un askeri personel olduğu dönemde gerçekleştiği için dosyanın Askeri Yargıtay’a gönderilmesine hükmetmişti. Üçok’un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri göndermişti. 3 astsubayın ’hipnoz ve işkence’ ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, yeniden yargılandığı davada, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

İHA

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