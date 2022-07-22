Kayseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri’ye geliyor. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar başladı. Cumhuriyet Meydanında bayraklar asılırken, konuşma alanı kurulumu da başladı. Birçok bölgeye bariyerler kuruluyor ve Cumhuriyet Meydanı alanında bulunan bazı işletmeler ise güvenlik sebebiyle kapalı olacak.