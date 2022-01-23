Kayseri Büyükşehir'in kar ve tipi ile mücadelesi sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında kent merkezinde ve ilçelerin kırsal alanlarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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  • 23.01.2022 14:30
  • Güncelleme: 23.01.2022 14:56
Kayseri Büyükşehir'in kar ve tipi ile mücadelesi sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında kent merkezinde ve ilçelerin kırsal alanlarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Kocasinan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinin kırsal alanlarında kar yağışı ve yoğun tipi sürerken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri koordineli bir şekilde kapanan yolları bir bir açıyor.

Kayseri’nin özellikle yoğun yağış alan ilçelerin yüksek kesimlerindeki kırsal alanlarında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bölgelerde ulaşımın sağlanması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, bu sezon bir ayı geçkin sürede, bugüne kadar kırsal kesimde 7 bin 608 kilometrelik yol ağında 951 mahalle yolunu kardan temizledi.

Öte yandan merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, mahalle yollarında açma, genişletme ve mahalle içi temizleme çalışmalarına devam ediyor. Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

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İHA

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