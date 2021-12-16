Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ilk 3'e girerek, ödül almaya hak kazandı.

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  • Güncelleme: 16.12.2021 13:10
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ilk 3'e girerek, ödül almaya hak kazandı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması’nda ilk 3’e girerek, ödül almaya hak kazandı.

Projeler üretmeye hızla devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen proje ile bu kez de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği ’2021 Verimlilik Proje Ödülleri’nde’ 98 puanla ilk üçe girerek, büyük başarı elde etti. Organizasyonu, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Müdürlüğü tarafından yürütülen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri’nde 90 bağımsız değerlendirici tarafından titizlikle değerlendirilen 468 proje içerisinden 388 proje değerlendirmeye alınarak, finale kalan 28 projeye ilişkin olarak ödül jürisi tarafından nihai değerlendirme yapıldı ve ilgili kategorilerde ödül verilecek 12 proje belirlendi. Kamu kategorisinde finale kalan ve ödül almaya hak kazanan projelerden biri de Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan "Verimli Ulaşım Hatları Kurulması ve İşletmesi" adlı proje oldu. Başkan Büyükkılıç 17 Aralık’ta Kocaeli Gebze ilçesinde düzenlenecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden ödül alacak.

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda kültür sanat eğitim ve spor faaliyetleri dalında ödüle layık görülmüş ve Başkan Büyükkılıç Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almıştı.

İhlas Haber Ajansı

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