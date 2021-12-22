Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal: 'Takımlarımıza sahip çıkalım'

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, sahalarda yaşanan gerginliklerin sebebi olarak antrenörleri gösterdi.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 11:56
Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal: 'Takımlarımıza sahip çıkalım'
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, sahalarda yaşanan gerginliklerin sebebi olarak antrenörleri gösterdi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, sahalarda yaşanan gerginliklerin sebebi olarak antrenörleri gösterdi.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Sümer Amatör Evinde kulüp yöneticileri ve antrenörlere yönelik yaptığı konuşmasında sahalarda yaşanan gerginlikler ile ilgili olarak uyarılarda bulundu. Başkan Önal, "Süper Amatör Kümede yenmek de var yenilmekte. Maçtaki davranışımız tutumumuz çok önemli. Burada en büyük sıkıntı hoca. Eğer hoca, harbiden takımına hakim olursa olay çıkmaz. İnanın hocalarda sıkıntı. Ben de hocalık yaptım. 15 yıl hocalık yaptım. Ben bağırırsam çağırırsam, futbolcu zaten buna meyilli. Lütfen diyorum ki, takımımıza sahip çıkalım. Tertip komitesi olarak her maça gidiyoruz. Ekibime görev yazıyorum, Her maça gidilmesi için. Tertip komitesi olarak iyi niyetli olarak çalışırken lütfen sizler de takımınıza sahip çıkın. Eksik olabilir, hakemler hata yapmış olabilir. hata yapanlar da var. Lütfen sizden ricam bu" dedi.

iha

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