Kayseri Amatör'ün en centilmen futbolcusu Gökhan Yeşilbaş seçildi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (KASKF) Mutlu Önal ve Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi ile de istişare ederek Süper Amatör Küme'de ilk yarının en centilmen oyuncusu olarak Gökhan Yeşilbaş'ı seçti.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 14:34
Kayseri Amatör'ün en centilmen futbolcusu Gökhan Yeşilbaş seçildi
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (KASKF) Mutlu Önal ve Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi ile de istişare ederek Süper Amatör Küme'de ilk yarının en centilmen oyuncusu olarak Gökhan Yeşilbaş'ı seçti.
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (KASKF) Mutlu Önal ve Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi ile de istişare ederek Süper Amatör Küme’de ilk yarının en centilmen oyuncusu olarak Gökhan Yeşilbaş’ı seçti.

Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından Sanayi Esnafspor oyuncusu Gökhan Yeşilbaş, ceza alanında bir pozisyonda hakemin penaltıya hükmetmesi üzerine, maçı yöneten hakeme, "Bana teması olmadı hocam. Ben dengemi kaybettim, pozisyon penaltı değil" demişti. Maçtaki bu hareketinden dolayı Yeşilbaş, ilk yarının en centilmen oyuncusu seçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan KASKF Başkanı Mutlu Önal, "Gökhan Yeşilbaş kardeşimizi gönülden kutluyorum. Biz de bu tür centilmence hareketlerin artmasına vesile olmak için kendisini eşofman takımı ile ödüllendirmek istedik" diye konuştu.

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel de, Gökhan’ın yaptığı hareketi tüm maçlarda görmek istediklerini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü hatırlatan Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, "Sporun özü budur. Gökhan Yeşilbaş kardeşimi kutluyorum" dedi.

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İHA

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