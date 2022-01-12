KAYMOS Başkanı Yalçın: 'Cumhuriyet tarihinin en büyük mobilya fuarını gerçekleştireceğiz'

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (KAYMOS) ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Erketin, KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu. Sektörde yaşanan sıkıntıları anlatan KAYMOS Başkanı Yalçın, hammadde ve lojistik sıkıntısının çözülmesi için görüşmeler yaptıklarını ifade etti. 2021 yılının mobilyacılar açısından da inişli çıkışlı geçtiğini belirten Yalçın, “Birçok sıkıntıyı geçtiğimiz yılda yaşadık. Ancak sektör olarak büyümeye devam ettik. 2021 yılında ihracatta bir başarı sağladık. 2022 yılında da bu başarıya devam edeceğiz. Hammadde ve lojistik sıkıntılarımız söz konusu. Bu noktada gayretimiz var. Bakan ve vekillerimizin yoğun çabası var. Hammadde ihracatı tabi ki yapacağız. Bakanlıklardaki görüşmelerimizde bu hammadde tedarik sıkıntısını ve fiyat artışını sürekli konuşuyoruz. 2022 yılı içerisinde sorunların düzeleceğini ön görüyoruz. Mobilyada biz nasıl güçlü ve büyüksek, hammadde sektöründe de aynı büyüklüğümüz söz konusu. MDF üretiminde Avrupa birincisiyiz. Bizim sıkıntımız hammadde yetmediği için değil, ihracat yaptığımız için sıkıntı yaşıyoruz. En güç yanımız hammadde sektörü. Dünyada kriz varken biz öncelikle kendi ihtiyacımızı karşılamalıyız. Bizler dünyaya mobilya satıyoruz. Büyük üreticiler hammaddeyi bizden alınca karşımızda rakip olarak görüyoruz. Vekillerimiz sıkıntılarımızı kürsüde de dile getirdi. Önemli olan tek masa etrafında toplanarak şehrin dinamiklerine sahip çıkmalıyız” dedi.

Dünya genelinde kriz olduğunu belirten Yalçın, bu krizleri fırsata çevirmenin de üreticinin elinde olduğunu söyledi. Mevcut pazardaki paylarını arttırmak için çalıştıklarını belirten Yalçın, bu amaçla büyük bir fuar düzenleyeceklerini duyurdu. Yalçın, “Şu an itibariyle İstanbul’da yapılacak en büyük fuarımız için yerlerimizi tuttuk, tam kapasiteyle orada olacağız. Kayseri, İstanbul’a büyük bir çıkarma yapacak. Mobilyanın önemini Türkiye’ye bir kez daha anlatacağız. Bizim fuarlarımız başarılı oldukça bu durum Kayseri’ye fayda sağlayacak. Belediye başkanımız şehrin her yanına “Mobilyanın başkenti Kayseri” diye yazdırdı. Bizim üzerimize düşen de bu sözün altını doldurmak. Cumhuriyet tarihinin en büyük mobilya fuarını gerçekleştireceğiz. Kayseri mobilyası yatırımlarını tamamlamış, ülkemizde başarılı bir şehrimiz var. Bizim en büyük sıkıntımız tanıtım alanındaydı. Fakat bu saatten sonra bunu hep birlikte aşacağız. E-ticarette de var olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E-ticaret ile birlikte dünyaya daha kolay açılacağız” diye konuştu.

KAYMOS Başkanı Yalçın, kurulması için çalışmaları devam eden 4. OSB’nin istihdamabüyük katkı sunacağını dile getirdi. Yalçın, Marongozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası genel kurulunun da sektör temsilcilerinin lehine sonuçlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Liyakat sahibi insanların oda başkanı olmasını istediklerini anlatan Yalçın, “İki tane yönetim kurulu üyemiz orada. Onların kazanması için KAYMOS olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

ALPASLAN BAKİ ERTEKİN

Toplantıda konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin de, mobilya sektörünün her alanda büyümeye devam ettiğini vurguladı. Ertekin, “Bizler de holding olarak bu sektörün lokomotif firmalarını bünyemizde barındırıyoruz. Bizlerin şehri, mobilyanın başkenti. Fakat baktığımızda İnelgöllüler bu sektördeki STK’ların başında duruyorlar. Bunun kırılması lazım. Bu salondaki herkese görev düşüyor. Sanayicilerimiz, mobilyanın büyük STK’ların başında olmalılar. Kayseri olarak bizler de varlığımızı koymalıyız” diye konuştu.

BAHÇE MOBİLYALARINI KAYSERİ’DE ÜRETECEĞİZ

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin, Çin’den ithal edilen bahçe mobilyaları malzemelerinin artık Kayseri’de de üretileceğini açıkladı. Ertekin, “Şunun da müjdesini vereyim. Bunca zaman Çin’den ithal ettiğimiz bahçe mobilyası malzemelerini yeni sezon ürünlerimizde yerli üretim olarak kullanmaya başlıyoruz. Artık ürünlerimiz Türkiye’de, Kayseri’de üretilecek. Bunu da buradan duyurmuş olalım” dedi.